Il Fc Rieti ufficializzato in Promozione: sfiderà Cantalice, Poggio Mirteto e Valle del Peschiera. Gironi a 17. Viterbese mina vagante

RIETI - Ora è ufficiale: il Fc Rieti 1936 è stato ammesso al prossimo campionato regionale di Promozione. Il secondo posto conseguito lo scorso anno con la denominazione Città di Rieti, nonché la sconfitta in finale di Coppa Lazio contro San Cesareo, aveva pòsto gli amarantoceleste nei primissimi posti della graduatoria delle riammissioni e sul comunicato ufficiale n. 21 diramato oggi, 10 agosto, dal Comitato Regionale Figc del Lazio, ha ratificato il salto di categoria.

I gironi

Col Fc Rieti 1936, ci saranno anche Cantalice, Poggio Mirteto e Valle del Peschiera a rappresentare il calcio della provincia reatina in uno dei 5 gironi da 17 squadre ciascuno, come deciso dagli organi federali che, peraltro, tra le varie squadre ammesse in Promozione, ha concesso una chance anche alla Viterbese. I gialloblù in linea teorica dovrebbero essere inseriti nel girone A che, storicamente, comprende tutte le squadre appartenenti proprio al territorio della Tuscia, così come il Fc Rieti 1936 e le altre sabine, dovrebbero essere confermate nel girone B. Ma non essendoci ancora certezza, non è da escludere a priori un derby tra Rieti e Viterbese qualora quest'ultima non venisse inserita nel giorne A.

Gironi e calendario verranno svelati il prossimo 21 agosto alle 17 presso il Grand Hotel Duca D'Este di Tivoli in occasione della consueta 'Festa dei Calendari'

La Coppa Italia

Inoltre, in quanto riammessa in Promozione, il Fc Rieti 1936 al pari di altre 27 formazioni, dovrà affrontare il turno preliminare di Coppa Italia, che si svolgerà tra il 3 e il 10 settembre, come 'antipasto' della prima di campionato fissato per il 17 settembre. Insieme al Rieti, dovranno contendersi l'accesso al tabellone principale anche: San Cesareo, Castro dei Volsci, Setteville Caserosse, Vivace Grottaferrata, San Giovanni Incarico, Vjs Velletri, Atl. Vescovio, Manzi Giovanni Itri, Grifone Gialloverde, Indomita Pomezia, Fonte Meravigliosa, Fiano Romano, Vigor Perconti, Falasche Lavinio, Atl. Torrenova, Città di Cerveteri, Itri Calcio, Monterotondo 1935, Eur Torrino, Principato di Colli, Valle Martella, Ronciglione Utd, Urbetevere, Sanpolese, Castel S. Elia Graziosi, SS Cosma e Damiano Grunouovo.