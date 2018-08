di Christian Diociaiuti

RIETI - Terremoto in casa Football Club Rieti. Secondo quanto appreso, al club è arrivata una convocazione per 10 tesserati dello scorso anno sportivo, 2017-2018 (alcuni in forza nell'attuale organico), tra dirigenti, tecnici e giocatori, da parte della procura federale Figc per fatti relativi alla scorsa stagione. Sul procedimento non sono trapelati altri dettagli. Si sa solo che le persone interessate verranno convocate a cavallo di Ferragosto per essere ascoltate. Attesa una puntualizzazione del club (da sottolineare che il procedimento della procura Figc è relativo alla scorsa stagione e a tutt'altro assetto societario, dirigenziale e sportivo) e dell'attuale gestione amarantoceleste. Una giornata movimentata in casa Rieti: alla vigilia dello stage per giovani calciatori, corrente staccata all'ex Scia Roberto Ciccaglioni per bollette non saldate. Intanto è arrivata l'ufficialità del posticipo delle due gare di Coppa Italia di Serie C: Rieti-Teramo si gioca il 19 agosto, Fermana-Rieti il 26. Posticipo di una settimana, dunque, per le gare della fase eliminatoria.

