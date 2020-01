RIETI - Finisce 1-1 e di rigore il derby reatino di Prima categoria fra Alba Sant'Elia e Spes Poggio Fidoni disputatosi al Gudini.



Primo tempo equilibrato, con entrambe le formazioni che provano a mantenere il pallino di gioco e dominare la gara. Nel primo quarto d’ora è l’Alba a rendersi pericolosa, prima con un tiro dal limite di Antonacci e poi con un colpo di testa in area di Liberali: entrambe le conclusioni terminano sul fondo per poco. Al 16’ la Spes reagisce con il gol, annullato per fuorigioco, di Mancini: il capitano dei gialloverdi, sugli sviluppi di una punizione sulla destra battuta da Francesco Rossi, colpisce di testa ma l’arbitro annulla per offside. Al 25’ altro squillo Spes, con la traversa colpita da Francesco Rossi su calcio di punizione dal limite. Un minuto più tardi la Spes passa in vantaggio: Fany viene atterrato in area da Panitti, causando il calcio di rigore, calciato e siglato da capitan Mancini. 1-0 Spes. L’Alba prova ad attaccare, ma l’unica occasione pericolosa creata prima della fine della prima frazione è una potente punizione di Antonacci, deviata prontamente in corner da Chitarrini. Il primo tempo si conclude sullo 0-1.

Ripresa molto meno emozionante, con il match che diventa più fisico e maschio. Nulla da segnalare fino al 19’, se non i molti falli commessi e i cartellini gialli sventolati dal direttore di gara. Al 20’ arriva il pareggio dell’Alba, su rigore: Antonacci viene atterrato in area e si conquista il penalty. Molte le proteste degli ospiti, che rimangono in 10 uomini per l’espulsione diretta di Selli per proteste. Lo stesso Antonacci si incarica di battere il rigore, trasformandolo. Dopo la girandola di cambi, la gara non presenta altre emozioni, se non un tiro di Antonacci al 34’ con la palla che finisce sul fondo.



Marco Donati (Allenatore Alba Sant’Elia): «Partita brutta, diretta da un direttore di gara, a mio avviso, non all’altezza. Abbiamo giocato rimaneggiati: alcuni dei nostri, infatti, quest’oggi erano assenti…speriamo di recuperarli al più presto. Il pareggio ci può stare».

Marco Pompili (Allenatore Spes Poggio Fidoni): «Partita difficile già in partenza, in quanto pesano alcune assenze tra i nostri e, in più, alcuni ragazzi hanno giocato anche se non al top della condizione. Alla fin fine, abbiamo fatto noi la partita: abbiamo dominato il primo tempo, ma siamo calati nella ripresa. Potevamo sfruttare meglio alcune ripartenze, che ci avrebbero permesso di raddoppiare, prima del pareggio su rigore…penalty molto dubbio. Il direttore di gara ci ha messo del suo per rendere ancora più difficile la gara, con alcune decisioni veramente dubbie. Abbiamo sbagliato a protestare sul rigore concesso agli avversari: ci è costato l’inferiorità numerica per la parte finale della ripresa. Abbiamo sofferto alla fine ma solo per il gioco: non ricordo, infatti, molte parate del nostro portiere. Alla fin fine sono contento di questo punto conquistato. Ora testa alle prossime gare: abbiamo tutte le carte in regola per far bene!».



Alba Sant’Elia: Napoleone, S. Cardini (dal 6’ st. Valzecchi), Samperna (dal 6’ st. Mostarda), Alesse, Panitti, Caffarelli, Gregori, Buzzi (dal 24’ st. Rossi), Liberali, Ortenzi, Antonacci. A disposizione: Chirciu, Volpe, Valentini. All. Marco Donati.

Spes Poggio Fidoni: Chitarrini, Massimi, Selli, Patras, Mancini, Donati, De Giorgi, Petrongari, Marianantoni (dal 32’ st. Diomande), F.Rossi (dal 38’st. Di Lorenzo), Fany. A disposizione: Gerbino, D.Rossi, G.Rossi. All. Marco Pompili.

Arbitro: Sandrelli di Rieti

Reti: Antonacci (rig., 20’ st.) (A), Mancini (rig., 26’ pt.)(S)

Note: espulso Selli (per proteste, 20' st.) (S); ammoniti Alesse, Samperna, Liberali, Marco Donati (Allenatore, per proteste), Dino Grifoni (Dirigente Alba, per proteste) (A), Donati, Selli, De Giorgi, Marco Pompili (Allenatore) (S); angoli: 3-3.

