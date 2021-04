Il 12 aprile a Piani Poggio Fidoni apre i battenti una nuova farmacia

RIETI - Nella frazione Piani di Poggio Fidoni, lunedì 12 aprile, verrà aperta al pubblico la “Farmacia del Poggio”, una nuova realtà a servizio della cittadinanza, in una delle frazioni più popolose del Comune di Rieti.

L'esercizio ubicato in Via Cavone, 116, all'incrocio con la strada provinciale Tancia si trova a breve distanza dalla Val Canera, al confine con il limitrofo Comune di Contigliano.

La nuova attività privata, assegnata a seguito di concorso regionale, risponde all'esigenza di ampliare la rete di farmacie sul territorio comunale con nuovi presidi attivati conformemente alla dinamica urbana e ai dati relativi al numero di residenti.

Dal mese di Aprile, dunque, gli abitanti della zona, avranno la possibilità di rifornirsi di medicinali in modo più agevole, esigenza resa ancora più impellente in considerazione dell'emergenza sanitaria che sta vivendo il Paese.

«Un'emergenza che ci impedirà di inaugurare il presidio coinvolgendo la cittadinanza e le istituzioni, come avremmo voluto e come un tale evento avrebbe meritato - sottolinea la dottoressa Arianna Perondi, responsabile della “Farmacia del Poggio” - Comunque avremo modo in futuro di organizzare momenti di incontro e confronto con la popolazione, presentando i numerosi servizi che intendiamo attivare a completamento di un percorso che vuole creare non solo un punto vendita di medicinali, ma anche e soprattutto un luogo di ascolto, consulenza, cura e prevenzione».

