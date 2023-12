Grande successo della terza edizione del presepe vivente di Santa Rufina, si replica il 6 gennaio

RIETI - Grande successo della terza edizione del presepe vivente di Santa Rufina proposta il 26 Dicembre 2023, L’obiettivo dell’associazione Presepe Vivente di S.Rufina è e sarà quello di far vivere un’esperienza storico-culturale-musicale, un viaggio nel tempo, nella memoria con l’intento di favorire l'incontro intergenerazionale; Creare un evento dalla forte valenza educativa per tutte le fasce di età, ricco di valori condivisi.



Oltre all' aspetto storico e ambientazione, è curata la Religiosità che il Presepe suscita in ogni credente. La Sacra famiglia diventa esempio in una società smarrita con pochi punti di riferimento, ci mostra come “La Famiglia” diventa nucleo aggregante in una società proiettata verso l’individualità. Un Bimbo che nasce spinge un intera comunità a ritrovarsi per onorarlo insieme.

L’evento si ripeterà il 6 Gennaio dalle 16 a Santa Rufina via Castello.