Nel Reatino sottoscritti 254mila tra buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio

RIETI – Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali continuano ad essere tra le forme di risparmio più amate dai cittadini di Rieti. In tutta la provincia, infatti, sono circa 141mila i Buoni Fruttiferi Postali in essere e circa 113mila i libretti di risparmio. Statisticamente, in media, si può affermare che ogni abitante della provincia di Rieti possiede almeno un Libretto di Risparmio o un Buono Postale e il 90% li possiede entrambi.

Sono invece circa 31 milioni i Libretti Postali e oltre 43 milioni i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti in tutta Italia. Emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato italiano, i Buoni Postali non prevedono costi né di sottoscrizione o rimborso così come i Libretti che non hanno spese di apertura, chiusura e gestione, fatto salvo gli oneri di natura fiscale. Entrambi sono disponibili sia nelle versioni “tradizionali” sia nelle versioni dematerializzate o digitali.

Per sottoscrivere un Buono Fruttifero Postale o aprire un Libretto è possibile recarsi presso gli sportelli di uno dei 96 uffici postali di Rieti e provincia oppure, sull’app BancoPosta. Per avere maggiori informazioni e dettagli sulle caratteristiche dei due prodotti, basta collegarsi al sito www.poste.it e navigare nella sezione “Risparmio e Investimenti”.

Sul sito sono presenti anche le varie offerte Supersmart che consentono di ottenere tassi del 2,50%, del 3% e del 3,50% a scadenza per le somme accantonate e per la nuova liquidità.

I titolari di Libretto Smart possono attivare tutte le offerte dal sito poste.it, da App Bancoposta o anche direttamente presso un qualsiasi ufficio postale. Anche il Libretto Smart può essere aperto on line o negli uffici postali.

Accanto alle nuove offerte restano sempre disponibili i Buoni Fruttiferi Postali che non hanno costi di sottoscrizione, gestione e rimborso, salvo gli oneri fiscali, garantiscono sempre la restituzione del capitale investito e il titolare può chiedere in ogni momento il rimborso del capitale più gli eventuali interessi maturati. La ritenuta fiscale è del 12,50%, i Buoni sono esenti da imposta di successione e sono sottoscrivibili negli uffici postali e online, attraverso il sito poste.it e l’app BancoPosta.

Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali sono prodotti garantiti dallo Stato Italiano, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati in esclusiva da Poste Italiane.