Poste Italiane, oltre 112 mila libretti postali e 156 mila buoni fruttiferi nel Reatino

RIETI – Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali si confermano tra le forme di risparmio più amate dai cittadini di Rieti. In tutta la provincia, infatti, sono oltre 112mila i Libretti di Risparmio attivi e circa 156mila i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti.

Pertanto, in media, si può affermare che ogni abitante della provincia di Rieti possiede almeno un Libretto di Risparmio o un Buono Postale e il 90% li possiede entrambi.

Le ragioni di questo rinnovato successo vanno individuate soprattutto nella capillare presenza di Poste Italiane sul territorio reatino con i suoi 96 uffici postali e nelle tradizionali caratteristiche di sicurezza, semplicità e trasparenza che nel corso degli anni hanno saputo conquistare la fiducia dei risparmiatori.

La garanzia dello Stato Italiano e l’esenzione da costi, salvo gli oneri fiscali, nonché l’esenzione da imposta di successione e la tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi, sono ulteriori importanti caratteristiche che connotano il risparmio postale come strumento sicuro.

Da tempo entrati nella terza età, buoni e libretti godono pertanto ancora di ottima salute: nati rispettivamente nel 1924 e nel 1875, restano a tutt’oggi tra le forme di risparmio preferite non solo dai cittadini reatini ma in generali dagli italiani, con depositi sottoscritti nel Paese che ammontano a oltre 31milioni per i Libretti Postali e a circa 48milioni per i Buoni Fruttiferi Postali.

Sul sito www.poste.it è possibile trovare informazioni più dettagliate su entrambi i prodotti di risparmio postale.