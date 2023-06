Buoni fruttiferi postali scaduti o in prescrizione, ecco la differenza (e come ottenere un rimborso)

Conoscete la storia dell'uomo che ha scoperto di avere un tesoretto di buoni fruttiferi in casa? La storia non ha avuto un buon lieto fine. Eppure i buoni fruttiferi postali sono una soluzione sicura per proteggere i propri risparmi, offrendo rendimenti più alti grazie all’aumento dei tassi Bce. Spesso capita che questi buoni scadano prima che vengano riscattati.

Molti risparmiatori scelgono Poste Italiane come una opzione sicura per i propri risparmi. Tuttavia, non tutti sono consapevoli che i titoli hanno spesso una scadenza più breve rispetto ai buoni ordinari. Come recuperare i soldi in caso di prescrizione?