I Pooh a Rieti per lo spettacolo “La notte dei miracoli - 800 anni del presepe” tra prove, selfie e una cena tipica

RIETI - L'attesa, parliamoci chiari, era soprattutto per loro. E i Pooh sono arrivati nel tardo pomeriggio di oggi in città, per le prove dello spettacolo "La Notte dei Miracoli - 800 anni del Presepe" che si terrà sabato sera al Teatro Flavio Vespasiano. Un pasto caldo con la conduttrice Lorena Bianchetti e il maestro Leonardo De Amicis e un giro al centro nonostante il gran freddo per la storica band, per poi proseguire a fare le prove del grande spettacolo di domani sera che sarà ripreso da Rai1 e messo in onda in seconda serata. Qualche selfie, una buona cena tipica e prima di tornare in teatro per le prove Red Canzian, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli e Dodi Battaglia, insieme a Lorena Bianchetti, si sono messi in posa per Il Messaggero, di fronte al simbolo del centro d'Italia, piazza San Rufo.