RIETI - Questa mattina, alle 11, nel quartiere Secondigliano di Napoli, si sono svolti i funerali dell'Agente Scelto Pasquale Apicella, deceduto il 27 aprile scorso in quel capoluogo nel corso di un intervento effettuato, a bordo della sua Volante per assicurare alla giustizia dei pericolosi rapinatori.Anche nel capoluogo reatino, la Polizia di Stato ha voluto ricordare l'Agente caduto in servizio con un minuto di raccoglimento che le pattuglie della Questura di Rieti e della Sezione della Polizia Stradale di Rieti hanno effettuato nelle adiacenze della Cattedrale S. Maria di Rieti.Inoltre, la Polizia di Stato, nella giornata di ieri, proprio per rendere omaggio all'Agente Scelto Pasquale Apicella, ha pubblicato sul proprio profilo facebook un video con la preghiera del Poliziotto interpretata, in streaming, dagli artisti Alessandro Preziosi, Violante Placido, Stefano di Battista, Dario Rosciglione, Andrea Rea e Luigi Del Prete.