Operazione antidroga “Free Bridge”, arrestato dalla polizia l'ultimo spacciatore ricercato

RIETI - Nei giorni scorsi gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno rintracciato ed arrestato, in questo capoluogo, l’ultimo spacciatore nigeriano ricercato, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, nell’ambito della maxi operazione antidroga della Polizia di Stato, denominata “Free Bridge”, che ha permesso di disarticolare una complessa struttura criminale, composta da almeno 8 spacciatori stranieri dediti allo spaccio di eroina e cocaina nel capoluogo reatino che avevano utilizzato come base operativa l’area boschiva allora presente nei pressi di “Ponte Cavallotti.

Gli Agenti della Polizia di Stato, impegnati nelle attività di controllo del territorio e nella prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, lo hanno rintracciato nel capoluogo reatino e, attraverso un immediato intervento degli investigatori reatini che non ha consentito nessuna via di fuga allo straniero, lo hanno arrestato in esecuzione del provvedimento restrittivo e lo hanno associato presso la Casa Circondariale di Rieti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei suoi confronti l’eventuale responsabilità penale verrà accertata dal Giudice.