RIETI - E' operativo il centro di riabilitazione Asl di Poggio Mirteto. Le attività sono partite la scorsa settimana e al momento sono 12 i pazienti. Questa volta la partenza dell'attività è avvenuta in silenzio dopo la partenza annunciata lo scorso 1° marzo alla vigilia delle elezioni, poi non seguita dall'effettiva operatività.

Questa volta, invece, il centro di riabilitazione è in funzione.



