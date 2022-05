Rieti, sorpreso con un revolver e un lampeggiante di polizia: arrestato dai carabinieri

RIETI - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto hanno arrestato, in flagranza di reato di porto illegale di arma da fuoco, un 50enne originario della Bassa Sabina, già noto alle forze di polizia. Nel primo pomeriggio, a Montopoli di Sabina, lungo la 313 Ternana, a Ponte Sfondato, l'Aliquota Radiomobile, avendo notato un’auto con due persone a bordo che procedeva a forte velocità, ha deciso di fermare il veicolo e di procedere al controllo degli occupanti. Nell'identificazione dei due uomini, i militari hanno notato che il conducente, con fare repentino, ha cercato di celare sotto il proprio sedile un’arma che teneva indosso, un revolver marca Smith&Wesson, calibro 38 Special, con 5 cartucce inserite nel tamburo, funzionante, risultata illegalmente detenuta. La successiva perquisizione personale e domiciliare, con i militari della stazione Carabinieri di Casperia, ha consentito di rinvenire, nella tasca del giubbino in uso al 50enne, un paio di manette, e, nell’abitazione, 7 cartucce di vario calibro, nonché un lampeggiante blu, simile a quello in uso alle forze di polizia. Sono ancora in corso le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo per verificare se l’arma, intestata a persona deceduta nel 2020, sia stata utilizzata per commettere altri reati. I primi accertamenti hanno consentito, poi, di escludere ogni responsabilità a carico del giovane passeggero dell’auto.