Lunedì 21 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Mancano i controlli e si moltiplicano le infrazioni, con il centro storico che diventa terra di nessuno. Accade da tempo in città ed è accaduto anche sabato scorso, quando ad approfittarne sono stati automobilisti indisciplinati che hanno trasformato piazza del Comune nel loro parcheggio personale. Vetture parcheggiate davanti ai locali che ospitavano il bar Gengarelli, con altre auto che attraversavano indisturbate le zone pedonali.

Molte le segnalazioni arrivate al nostro giornale e reiterate sui social, dove il gesto è stato ampiamente condannato: in molti hanno anche richiamato la necessità di tornare ad un piano del traffico ben definito, con la chiusura dei varchi elettronici che consenta di controllare e regolare al meglio gli accessi a ridosso della piazza e, più in generale, in una zona che la sera è affollata da ragazzi che frequentano i locali del centro storico.

Sosta vietata. Le automobili in sosta vietata sono arrivate a mezza serata e sono restate parcheggiate in piazza del Comune fino a tardi. Tutto è stato fatto con naturalezza, al punto che qualcuno ha ipotizzato che gli automobilisti potessero essere in qualche modo autorizzati. In realtà i veicoli non avevano alcun contrassegno. Al contrario, i proprietari erano ben muniti di sfacciataggine che ha consentito loro di sostare indisturbati.

Controlli zero. A peggiorare la situazione è stata la totale mancanza di controlli da parte delle forze dell’ordine: l’ormai cronica assenza della Polizia locale nelle ore notturne rende il parcheggio selvaggio uno dei problemi del centro storico di Rieti, soprattutto nei fine settimana.

Piazza Battisti. Una situazione spesso insostenibile sull’altra piazza del centro, piazza Cesare Battisti, dove stazionano frequentemente automobili non autorizzate. Un elemento di negatività che, troppo spesso va di pari passo ad atti di vandalismo con segni sui muri e sulle strade dei palazzi del centro di Rieti, come più volte denunciato nei mesi scorsi.