RIETI - Continua il momento positivo di Sebastiani Bianchetti. Il pesista reatino,ieri, nel meeting di Conegliano ha superato il muro dei 20 metri diventando il settimo italiano di sempre all’aperto con la misura di 20,17, 28 centimetri in più del suo personale. Bianchetti vince anche il confronto diretto con l’altro azzurro da +20 Leonardo Fabbri (Aeronautica) che non è andato oltre 19,06. “Sono abbastanza contento della gara - ha dichiarato Bianchetti sul sito della Fidal - questo risultato lo aspettavo da un po’ di tempo, e ci credevo dopo i grandi cambiamenti tecnici degli ultimi otto mesi e il trasferimento a Fidenza. Sto tornando in grande forma dopo aver sofferto per la mononucleosi e sono piuttosto felice anche della serie di stasera, con tutti i lanci sopra i 19,50 e un nullo finale oltre i venti. La prossima gara sarà a Livorno il 29 giugno e si va a caccia dei 20,50. Il confronto con Leo Fabbri è un grande stimolo che mi aiuta anche negli allenamenti: non mi piace stare dietro!”. Non manca di fair play il 22enne fiorentino: “Sono contento per Sebastiano, se lo merita. Per me è stata una serata no, ma può capitare e mi servirà da lezione. Bianchetti che mi tallona è un bene per me e per tutto il movimento”.