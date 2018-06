RIETI - Il Perugia andrà in ritiro precampionato a Leonessa.



La squadra del patron Santopadre e del riconfermato allenatore Alessandro Nesta, come ipotizzato nei giorni scorsi, andrà in ritiro in vista del campionato di serie B nel Reatino. Squadra e staff tecnico saranno a Leonessa dal 22 luglio al 3 agosto e torneranno nel comune del reatino dal 13 al 17 agosto.

20 Giugno 2018



