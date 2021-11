Rieti, Fiera campionaria mondiale del peperoncino dal 24 al 28 agosto 2022

RIETI - Sabato 27 novembre il Consiglio direttivo della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti ha deliberato le date dell’edizione numero 11: l’evento si svolgerà dal 24 al 28 agosto 2022.

“Il Consiglio, rinnovando l’apprezzamento per lo straordinario risultato organizzativo, affatto scontato, dell’edizione del decennale andata in scena quest’anno, ha stabilito le nuove date dell’evento – commenta il Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani – Il rinnovato entusiasmo rispetto all’evento assicurerà un impegno se possibile ancora maggiore per la migliore riuscita possibile di una manifestazione che ormai è tra i principali attrattori e veicoli di promozione del territorio”.