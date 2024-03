Gp Jeddah Formula 1: orari e date di prove libere, qualifiche e gara

Nel fine settimana si corre il Gp di Jeddah, in Arabia Saudita. Le scuderie si stanno preparando per arrivare al meglio alla gara di sabato, con i piloti che sono arrivati nel paese per arivare al meglio al secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Spavento per Carlos Sainz che oggi ha accusato un piccolo malore ed è tornato in hotel abbandonando il paddock dopo non essersi sentito molto bene.

Sainz, malore in Arabia Saudita: il pilota della Ferrari abbandona il paddock e torna in hotel

Le date e gli orari

Domani giovedì ci sono in programma le prove libere del Gp di Jeddah, con la prima trance di test che cominciano alle 14.30.

Dopo questa prima occcasione, le prove libere 2 vanno in scena alle 18.00 permettendo a tutte le monoposto di prendere confidenza con il circuito. Venerdì alle 14.30 c'è il terzo turno di rìproive libere, che lascia il posto alle qualifiche previste per le 18.00. Infine, Sabato 9 marzo alle 18 va in scena la gara vera e propria.

Sabato 9 marzo ore 18.00 - Gara