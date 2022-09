Lunedì 5 Settembre 2022, 00:10

RIETI - Più veloce di un trasferimento Rieti-Roma in un giorno di punta, con un temporale in corso, con una serie di piccoli incidenti “rallenta corsa” lungo la Salaria e code senza fine da Settebagni in poi. Un razzo, in pratica. Si è risolta in men che non si dica la problematica che per due giorni due ha angustiato i pendolari reatini - sono migliaia quelli che ogni giorni percorrono per motivi di lavoro o studio la tratta Rieti-Capitale e ritorno - impossibilitati ad accedere alla piattaforma governativa, attraverso la quale poter chiedere il cosiddetto “bonus trasporti”. Ovvero, 60 euro di rimborso per gli abbonamenti mensili. Una piccola boccata di ossigeno, fino a sabato preclusa in quanto Cotral (la Compagnia trasporti laziali, società in house della Regione Lazio, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale di tipo extraurbano) non aveva completato la procedura di accreditamento alla piattaforma governativa.

Un piccolo ritardo che aveva di fatto mandato in fibrillazione tutti i pendolari reatini che si erano collegati al sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, attivato con il “decreto aiuti”, non trovando però nella pagina relativa alle aziende di trasporto pubblico Cotral, essendo quindi di fatto impossibilitati a richiedere il bonus. Un inconveniente risolto in 48 ore, quelle necessarie a Cotral per predisporre tutta la documentazione necessaria. Da sabato e ancora più ieri sono quindi stati decine i pendolari che hanno già avanzato domani per il bonus trasporti.

Bonus che si può ottenere collegandosi anche direttamente con la pagina del sito Cotral, all’indirizzo https://www.cotralspa.it/bonus-trasporti, seguendo poi le indicazioni contenute. Quattro passi, decisamente facili. Si inizia scegliendo “Cotral spa” come gestore di trasporto pubblico. Si ricarica l’abbonamento (Metrebus Lazio e Ridotti Cotral) esclusivamente online e si chiedi poi il rimborso alla voce “chiedi qui”. Entro 30 giorni Cotral, come si spiega nella pagina del sito, ti accredita l’importo dovuto sul tuo conto corrente. «Puoi ottenere - si legge ancora nella pagina - il rimborso di massimo 60 euro per abbonamenti mensili o annuali (Metrebus Lazio e Cotral Ridotto), acquistati esclusivamente online successivamente al rilascio del bonus stesso».

Chiaramente è richiesto il requisito che il titolare della tessera elettronica (Metrebus Lazio o Cotral Ridotto) ed il beneficiario del bonus trasporti devono coincidere. Ma facciamo un passo indietro. Chi ha diritto ha richiedere il “bonus trasporti”? Il beneficio, che concorre fino a 60 eur, può essere richiesto per l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali e deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione e l’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. Il contributo, è bene specificare, può essere richiesto dai pendolari, persone fisiche, con un reddito entro i 35mila euro.