Trasporto pubblico: installate nuove pensiline per pendolari e studenti

RIETI - E’ in corso in questi giorni l’installazione di nuove pensiline per le fermate del Cotral e di Asm nella Città di Rieti. Il progetto nasce dalla convenzione sottoscritta tra Comune di Rieti e Cotral – che cofinanziano l’intervento – finalizzata ad installare pensiline nelle fermate più frequentate e finora sprovviste.

Al momento sono state installate le seguenti pensiline:

2 strutture in Via Verani (fronte Caserma NBC)

2 strutture in Via Sacchetti Sassetti

2 nella frazione di Poggio Fidoni (1 delle quali presso la Stazione FS)

Un’ulteriore pensilina verrà installata nella frazione di San Giovanni Reatino, non appena sarà concluso l’iter autorizzativo attualmente in corso.

“Anche se con ritardo, dovuta alla pandemia e ai conseguenti problemi burocratici – dichiara il Consigliere comunale delegato ai trasporti, Moreno Imperatori – concretizziamo questa novità che sarà utile, soprattutto nelle giornate di brutto tempo, a tanti pendolari e studenti che quotidianamente frequentano quelle zone per attendere i mezzi del trasporto pubblico. Le pensiline installate sono moderne e funzionali e ci auguriamo che vengano mantenute in ottimo stato. Doveroso un ringraziamento alla società Cotral che ha finanziato per 2/3 il progetto”.