Bonus tredicesima 80 euro: criteri di eleggibilità e dettagli sul funzionamento

Il Consiglio dei Ministri sta per approvare una nuova normativa che prevede l'introduzione di un bonus di 80 euro sulla tredicesima. Questo bonus sarà disponibile per specifiche fasce di reddito. Si discuteranno i dettagli su chi potrà beneficiarne e come verrà implementato. Contemporaneamente, è previsto un aumento della tassazione sui premi di produzione, che passerà al 10% nel 2025. Maurizio Leo, commentando le modifiche, ha sottolineato l'importanza del mantenimento dell'equilibrio dei conti pubblici: «Siamo attenti all’equilibrio dei conti», ha affermato. Bonus tredicesima in arrivo da 80 euro: per quali redditi e come funziona. La norma oggi in Cdm