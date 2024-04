Bonus edilizi, al vaglio ulteriori restrizioni

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha evidenziato l'alto costo degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie in Italia, che ha raggiunto i 219 miliardi di euro, superando i fondi previsti dal(Pnrr). Questa cifra già incide e continuerà ad incidere sul debito pubblico italiano. Nonostante l'assenza di un quadro programmatico dettagliato nel recente Documento di economia e finanza (Def), il governo ha confermato l'intenzione di proseguire con il taglio del cuneo fiscale anche nel 2025, un'iniziativa che comporterà costi significativi. Inoltre, sono previsti ulteriori finanziamenti per mantenere il taglio dell'Irpef a tre aliquote e per la proroga di vari bonus, portando il bilancio preliminare della prossima manovra di Bilancio a oltre 20 miliardi di euro. Giorgetti ha annunciato che verranno presentate misure specifiche dopo che l'Europa avrà definito le nuove regole per i conti pubblici.