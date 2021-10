Mercoledì 6 Ottobre 2021, 00:10

RIETI - Fioccano multe sulle auto in sosta nell’area del maxi parcheggio a servizio della stazione ferroviaria di Fara Sabina - Montelibretti. Lunedì tantissimi pendolari che avevano posteggiato la macchina a Prato dell’Olmo, al ritorno dalla Capitale, hanno fatto l’amara scoperta. Sul lunotto posteriore delle vetture posteggiate nelle strade laterali, sventolava una sanzione per divieto di sosta da 42 euro, elevata dalla polizia locale di Montelibretti, comune competente dell’area. La pratica di posteggiare nelle vie laterali e fuori dagli stalli affonda le radici nel tempo ed è connessa al consueto affollamento dell’area frequentata da migliaia di persone provenienti dai centri della Sabina reatina e romana.

I passaggi

A complicare le cose, è arrivata la decisione dell’Amministrazione comunale di Montelibretti di mettere a pagamento una parte del parcheggio, affidandola alla società Park it che ha stabilito tariffe che partono da 40 centesimi l’ora a 2 euro al giorno, a 30 euro per il mensile, 60 per il trimestrale, 90 per il semestrale e fino a 160 per l’annuale. Dal 6 settembre che è entrato in funzione, però, il parcheggio è sempre deserto, e i pendolari cercano soste gratuite nelle vie circostanti. Per molti viaggiatori il parcheggio a pagamento non è sostenibile, motivo per il quale le multe di lunedì hanno generato grande indignazione e sui social, nei gruppi dei pendolari che usufruiscono della tratta Fara Sabina - Fiumicino aeroporto, è montata la protesta. «Praticamente – si legge in uno dei tanti messaggi - sono andata a Roma per lavorare una giornata gratis, dato che devo pagare 42 euro di multa: allora sto a casa».