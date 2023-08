Nuovo plesso scolastico a Passo Corese, trasferita segreteria dell’istituto comprensivo Fara Sabina

RIETI - «Il primo passo per la realizzazione di una nuova scuola primaria a Passo Corese è stato fatto ieri con il trasferimento della storica segreteria nell'edificio delle scuole medie - dichiara il sindaco di Fara in Sabina, Roberta Cuneo - Il lavoro di più di 150 docenti, 1400 alunni e circa 30 unità di personale Ata viene organizzato e gestito dagli uffici della segreteria, che andava messa nelle condizioni di poter lavorare per assicurare continuità a tutto l'Istituto Comprensivo di Fara in Sabina».



Del valore di 6.923.596,76 euro, il progetto del Comune di Fara in Sabina prevede la ricostruzione dell'istituto scolastico che ospita la Scuola Primaria di Passo Corese. Si tratta dell’unico progetto della provincia di Rieti finanziato per la linea di intervento “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il nuovo plesso scolastico, che sostituirà gli edifici esistenti, risolverà definitivamente la necessità di razionalizzazione e adeguamento degli spazi didattici, offrendo caratteristiche costruttive di sostenibilità, contenimento energetico, funzionalità, sicurezza e antisismicità.



«Questa opera, dal significativo impatto sociale – aggiunge Cuneo - necessita di un’attenzione all’altezza della tipologia di intervento, e sarà nostro impegno garantire ai nostri studenti la realizzazione della migliore struttura per vivere gli importanti anni della formazione.

Grazie a questo finanziamento ai nostri bambini verrà dato un nuovo edificio, a partire dalle fondamenta, con una struttura antisismica e dall’aspetto innovativo. Il primo passo è iniziato ieri. Gli alunni della scuola primaria di Passo Corese inizieranno comunque l’anno scolastico l’11 settembre nel solito edificio in modo regolare. Effettueremo incontri - sottolinea Cuneo - per condividere con le famiglie e con tutto il mondo della scuola le fasi di questa grande opera per il nostro Comune. Desidero ringraziare per questo delicato lavoro gli uffici tecnici del Comune e tutto il personale della segreteria della scuola, in particolar modo il Dsga e Ds Luca Barbonetti».