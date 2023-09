Tutto pronto per l'incontro con Paolo Borrometi e Nino Di Matteo all'auditorium

RIETI - Tutto pronto per l’evento “L’impegno nel quotidiano: incontri d’autore” previsto per oggi a partire dalle 18 all’Auditorium Santa Scolastica. Presenti il giornalista Paolo Borrometi e il magistrato Nino Di Matteo, entrambi in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata. Un incontro durante il quale Borrometi presenterà il suo libro “Traditori”, pubblicato quest’anno per Solferino e incentrato sul “mascariamento”, cioè sui vari casi in cui è stata messa in dubbio la credibilità di chi accusava, a discapito della verità e della giustizia. Una lunga tradizione di depistaggi, che negli anni ha penalizzato personaggi come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Peppino Impastato, per lungo tempo rimasti inascoltati mentre muovevano le loro accuse contro la mafia.



Anche di questo si parlerà nell’incontro in Via Terenzio Varrone 57, introdotto dall’ex sindaco Simone Petrangeli e moderato da Helena Cocco e Paola Rita Nives Cuzzocrea; a dialogare con Borrometi e Di Matteo sarà anche Mons.

Vito Piccinonna, vescovo di Rieti. Ospiti di spessore e temi significativi, il tutto messo insieme dalla sinergia di “Agende Rosse” di Salvatore Borsellino e della Diocesi di Rieti, che hanno dato vita ad un evento gratuito fino ad esaurimento posti ed accreditato dal COA di Rieti con il riconoscimento di 2 crediti formativi.