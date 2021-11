PalaSojourner riaperto da domenica per Npc-Civitanova, Calisse: «Tifosi ora possono tornare sugli spalti»

RIETI - «Da domenica il PalaSojourner torna aperto al pubblico» lo annuncia il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, che ha spiegato: «Il palazzo non era in grado di soddisfare le regole minime di sicurezza, ora dopo i lavori, abbiamo finalmente risolto il problema. Il Palasojourner era già pronto alla fine di ottobre e sarebbe stato possibile riaprire almeno una tribuna ma è stato bloccato. Ora la commissione ha dato l’ok e i tifosi potranno finalmente tornare a vedere le proprie squadre del cuore in campo». Domenica c'è la sfida tra Npc e Civitanova.