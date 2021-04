La notte degli Oscar: in corsa l'acconciatore Francesco Pegoretti. Lo striscione e il sostegno della Sabina

RIETI - E’ la notte degli Oscar e Castelnuovo di Farfa con l’intera Sabina aspetta di conoscere le notizie che arriveranno, appunto, questa notte, quella di oggi tra il 25 e il 26 aprile, da Oltreoceano e cosa succederà a Farncesco Pegoretti, l’acconciatore in corsa per la statuetta col film di Matteo Garrone “Pinocchio” che gli è valsa la nomination per le sue splendide acconciature: su tutti quella alla Fata Turchina. Intanto il sindaco di Castelnuovo di Farfa, Luca Zonetti e l’amministrazione comunale hanno fatto scendere uno striscione per incoraggiare e spingere il loro illustre compaesano verso l’Oscar augurandogli le migliori fortune.

I ringraziamenti

E Francesco Pegoretti ha ringraziato così. «Comunque vada domenica notte, questo è il riconoscimento più grande, l’affetto e la vicinanza di tante persone che riempiono il mio cuore! Onorato di questa nomination, onorato di essere italiano, onorato di avere la mia famiglia, tanti amici e tutti voi accanto! Grazie a tutti. Grazie al sindaco e al comune di Castelnuovo di Farfa per questo messaggio meraviglioso. Ci vediamo domenica notte».

