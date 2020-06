Oscar Farinetti sarà ospite di Cna Rieti

Ultimo aggiornamento: 12:47

RIETI - Oscar Farinetti sarà ospite della Cna di Rieti lunedì 15 giugno alle 17, in diretta Facebook sulla pagina di Cna Rieti, per presentare il suo ultimo libro "Serend!pity" appena uscito per Slow Food Editore.«Farinetti, è proprio il caso di dirlo, non ha bisogno di presentazioni, è un grande imprenditore noto nel mondo perchè con il suo Eataly ha portato ovunque il gusto del cibo italiano - si legge nella nota della Cna - Farinetti è un imprenditore che si "diverte" a fare anche altro, anche lo scrittore, e in questa veste la Cna lo ha invitato a presentare "Serend!pity"».Un libro che raccoglie 50 storie di scoperte diventate vicende imprenditoriali di successo, nate per caso, per errore, per fortuna! 50 storie, in ordine alfabetico, che riguardano per lo più il cibo: la Nutella, la Coca Cola, il Panettone, il Babà, il Gorgonzola, e tante altre che potremo ascoltare dalla sua voce.«Tante storie alle quali ispirarsi, con le quali confrontarsi, dalle quali trarre l’insegnamento che proprio quel momento che sugella l’insuccesso, che sembra la fine, può essere, invece, l’inizio di un grande successo - conclude la nota della Cna - In questo momento abbiamo bisogno dell'ottimismo di Farinetti e delle storie che ne sono prova e speranza! Appuntamento a lunedì!».