RIETI - Sono due le aziende reatine premiate nell’ambito della XXVII edizione del Concorso per i migliori oli extravergine di oliva del Lazio “Orii del Lazio – Capolavori del gusto”. Si tratta dell’Azienda agricola Ceccarelli s.s. di Pierluigi Ceccarelli e C. di Fara in Sabina che ha conquistato il primo premio con il suo olio “Colle San Lorenzo” per quanto riguarda il “Sabina Dop” nella categoria “fruttato intenso”, e dell’Azienda agricola Colle Arcone di Enrico Scipioni di Montopoli di Sabina con l’olio “Colle Arcone”, che si è classificato primo nella categoria “fruttato medio” nell’ambito degli oli extravergine di oliva “Sabina Dop”.Un concorso che per quest’anno, a causa della fase di grande emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando, ha dovuto per ora fare a meno della tradizionale cerimonia di premiazione dei vincitori che ogni anno si svolge nella Sala del Tempo di Adriano: Unioncamere Lazio, l’Unione delle Camere di Commercio del Lazio che nel quadro delle proprie iniziative promozionali a sostegno del settore agricolo promuove il concorso in collaborazione con le Camere del Lazio tra cui quella di Rieti, nel riservarsi di programmare in un successivo momento la cerimonia di premiazione, ha però stabilito di mandare comunque un segnale al mondo produttivo della regione, ufficializzando i premiati della XXVII edizione del concorso a mezzo stampa.In particolare, sono stati premiati i primi due classificati per ognuna delle categorie in concorso: DOP con le 4 Denominazioni regionali ed Extravergine, che si articolano, sulla base del fruttato, in leggero, medio e intenso. Assegnati anche i seguenti premi: il miglior olio biologico, ottenuto cioè da aziende che utilizzano tecniche produttive a basso impatto ambientale e senza l’uso di prodotti chimici di sintesi; il miglior olio monovarietale (ottenuto da un’unica varietà di olive); il miglior olio ad alto tenore di polifenoli e tocoferoli; il Premio Tonino Zelinotti per la migliore confezione, con l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche che una bottiglia e soprattutto una etichetta, devono avere non solo sotto il profilo squisitamente estetico (molta importanza, nello schema di valutazione, viene attribuita alla completezza e trasparenza delle informazioni riportate, sia per la parte obbligatoria, sia per le informazioni facoltative); il Premio Grandi Mercati attribuito all’olio per il cui lotto in concorso viene dichiarata una disponibilità pari almeno a 80 hl ritenuto di particolare interesse per i mercati nazionali ed esteri.I vincitori sono stati selezionati attraverso specifiche sessioni di assaggio da una Commissione esaminatrice composta da degustatori professionisti individuati, tra l’altro, in base all’anzianità di iscrizione nell’Albo ufficiale degli assaggiatori ed all’esperienza specifica di sedute di assaggio degli oli regionali che si è riunita presso il Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Roma.Hanno partecipato alla XXVII edizione, 38 aziende per un totale di 49 etichette, con una prevalenza delle province di Viterbo e Latina con 15 prodotti in concorso rispettivamente, seguite da Roma con 11 oli partecipanti, 6 da Frosinone e 2 da Rieti.Il concorso rappresenta un momento significativo sia per stimolare i produttori verso un percorso di costante crescita qualitativa, sia per indirizzare i consumatori verso l’acquisto di oli extravergine di oliva di qualità del territorio. Unioncamere Lazio con il supporto tecnico di Agro Camera che cura la segreteria tecnica del concorso, proseguirà il proprio impegno a supporto del prodotto locale anche in occasione di future iniziative da programmare quando il contesto generale lo consentirà, così da sostenere al meglio il prodotto regionale sul mercato nazionale ed internazionale.L’elenco completo dei vincitori è consultabile su: www.unioncamerelazio.it e www.oridellazio.com.