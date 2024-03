Premio Il Magnifico: lo chef Emanuele Natalizio ospite delle celebrazioni per i migliori extra vergine d’oliva d’Europa

Lo Chef dell’olio Emanuele Natalizio tra i protagonisti della XII edizione del Premio Il Magnifico, l’European Extra Quality Olive Oil Award, il riconoscimento che premia il lavoro dei produttori di extra vergine di qualità europei e celebra i migliori oli per chef, buyer, foodies e consumatori di tutto il mondo.

Durante l’evento, che si è tenuto ieri a Firenze al Circo-lo Teatro del Sale, lo chef pugliese ha presentato la terza edizione del Galà dell’Olio, appuntamento annuale che si tiene in Puglia alla fine dell’estate, ricco di mostre, spettacoli, eventi, educazione, convegni, grandi ospiti e percorsi enogastronomici per celebrare le eccellenze dell’oro d’Italia. Al centro dell’edizione 2024 del Galà ci sarà l’alimentazione giovanile, con incontri e appuntamenti dedicati.

Come ogni anno, durante il Galà verrà assegnato il riconoscimento della Foglia d’Olio alla presenza di personalità del mondo del cinema, del giornalismo, del teatro, della musica, della medicina, della cultura.

Emanuele Natalizio è stato nominato dal Magnifico Ambasciatore dell’Olio già dal 2021 e ieri, durante la cerimonia di premiazione, ha raccontato lo straordinario percorso del Galà dell’Olio, un evento che nelle prime due edizioni ha richiamato in Puglia oltre 5.500 visitatori, assegnato premi ai migliori produttori di olio evo, richiamato i media nazionali e ospitato presenze eccellenti nel campo della musica, della medicina, del teatro, del giornalismo e del cinema.

Emanuele Natalizio, classe 1976, è il patron del ristorante Il Patriarca a Bitonto (BA), uno dei pochi in Italia dove il menù è costruito partendo dagli extravergini di alta qualità, ed è conosciuto nel mondo della gastronomia e della ristorazione come Chef dell’Olio per aver avviato il “Festival Itinerante dell'Olio Extravergine d’Oliva – Cene dell’Olio”.

“Sono grato al Magnifico per aver accolto il Galà dell’Olio durante questo evento così significativo per l’olio evo. Sono onorato di poter raccontare alla platea degli esperti, ai colleghi e alla famiglia dell’olio il percorso straordinario del Galà – racconta Natalizio – che in pochi anni è divenuto un appuntamento sempre più apprezzato dal pubblico, dagli addetti ai lavori e dalle aziende olivicole. Le prime due edizioni organizzate dall’Associazione Foglia d’Olio si sono tenute nello splendido scenario della cittadina di Bitonto e hanno offerto alle migliaia di visitatori accorsi un'esperienza unica per scoprire e apprezzare la ricchezza del territorio e dei suoi prodotti agroalimentari. Mi auguro di riuscire a portare il Galà anche qui in Toscana, magari nel 2025, perchè mi piace l’idea di coinvolgere nel progetto realtà differenti e promuovere una comunità di amanti dell’olio extravergine di alta qualità.”