Caldo record: Rieti da bollino rosso per 48 ore

RIETI - Ondata di caldo sull’Italia e nel bollettino del ministero della Salute compaiono i primi bollini rossi. Roma e Rieti sono le citta piu colpite dal caldo, mentre domani si prevedono ondate di calore in 8 citta: sempre Roma e Rieti a cui si aggiungono Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Torino. Come fa sapere il ministero per mercoledi 12 luglio bollino rosso per Roma e Rieti, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Bologna.