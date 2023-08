Nuova ondata di calore: Rieti da bollino rosso per alcuni giorni

RIETI - Nuova ondata di caldo intenso da Nord a Sud. E aumentano di giorno in giorno le citta da bollino rosso (allerta 3). Secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute, domani saranno 16 in tutto (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona). Mercoledi al gruppo si aggiungera anche Venezia, per un totale di 17 bollini rossi. Nessun ’verdè tra le citta monitorate dal Ministero della Salute che spiega che «le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per piu giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidita, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione». Tra i bollini arancioni (allerta 2), domani Venezia e Viterbo, mercoledi la stessa Viterbo e Campobasso.