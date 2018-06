di Emanuele Laurenzi

RIETI - Nessun nuovo parcheggio in viale Matteucci, con le strisce bianche realizzate tra Ponte Giovanni XXIII e l’incrocio con via delle Orchidee destinate a sparire nel giro di una notte. «E’ stato un banale errore al quale rimedieremo appena smetterà di piovere»: a spiegare cosa è successo in maniera chiarissima è il comandante della Municipale di Rieti, Massimo Belli, che non si nasconde ma spiega che nulla (o poco) cambierà in quel tratto di viale Matteucci.



«In quell’area – spiega Belli – era prevista la realizzazione di due stalli di sosta per diversamente abili e di un terzo stallo per il carico e scarico delle merci. La ditta incaricata di svolgere i lavori, per errore, ha realizzato strisce bianche lungo tutto il tratto di strada. Non appena smetterà di piovere, provvederemo a cancellare la striscia bianca e a fare quella gialla solo per i 3 posti previsti nell’ordinanza».



La zona è da anni al centro delle polemiche per la presenza auto in sosta selvaggia che creano problemi alla circolazione, per questo la comparsa di quasi 20 posti auto ha lasciato tutti perplessi.

Luned├Č 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA