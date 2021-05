Dal Rieti alla Nazionale Under 21: dopo Maistro, anche Emanuele Valeri vestirà l'Azzurro

RIETI - Dopo Fabio Maistro, un altro ex giocatore del Rieti conquista la Nazionale Under 21. Stavolta la chiamata del ct Paolo Nicolato per lo stage di preparazione al prossimo campionato europeo di categoria, è arrivata al terzino sinistro Emanuele Valeri, attualmente alla Cremonese.

Stagione da incorniciare

Valeri approdò a Rieti nell'estate del 2016 e nonostante la sua giovane erà (all'epoca non aveva ancora compiuto 18 anni) collezionò 31 presenze e 2 gol, rappresentando uno dei punti di forza di quella squadra che, seppur mancando la promozione in serie C, vinse i playoff battendo il L'Aquila in finale (4-1). Su di lui si posarono gli occhi del Lecce e l'anno seguente esordì tra i professionisti in maglia giallorossa giocando, però, solo 3 partite. Lasciata la Puglia, l'esplosione definitiva di Emanuele Valeri avvenne due anni fa a Cesena, in serie D: 35 presenze e 3 gol in una stagione culminata col ritorno dei romagnoli in serie C, poi la conferma e le 21 presenze (e 2 gol) diventando uno degli esterni di fascia più completi della categoria.

Ecco la cadetteria

Inevitabilmente, le sue prestazioni non sono passate inosservate e l'estate scorsa ecco la chiamata della Cremonese per un ulteriore passo in avanti: la serie B. In grigiorosso, Valeri ha totalizzato 28 presenze e un gol, quello realizzato al Pordenone nel 2-1 finale: una rete di rara bellezza tanto da indurre i social media della Lega di B a dedicargli la copertina di quella giornata. Oggi, il coronamento di un sogno: la convocazione in maglia azzurra insieme ai suoi compagni di squadra Carnesecchi (portiere), Zortea (difensore), Colombo e Gaetano (attaccanti).

Le emozioni

«Sono felice di aver raggiuntu questo traguardo e sono soddisfatto - ha dichiarato Emanuele Valeri subito dopo aver appreso della convocazione in Under 21 - Me la giocherò a testa alta come ho sempre fatto. Alla Cremonese debbo molto perché è grazie a lei se sono riuscito a mettermi in mostra e a giocare tanto da poter dimostrare il mio valore. Il primo a congratularsi con me è stato mio padre, però al di là di questo, ho ricevuto tanto affetto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA