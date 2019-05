© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ottimi risultati per l’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Minervini-Sisti di Rieti presso il Concorso musicale internazionale Città di Tarquinia (VT). Soddisfazione per i docenti di strumento musicale Sara Montani (Violino), Paola Patacchiola (Clarinetto), Ruggero Russi (Pianoforte) e Sandro Sacco (Flauto traverso) che, con i loro alunni, ottengono ottimi risultati al Concorso, giunto alla 12^ edizione, che richiama ogni anno migliaia di studenti non solo dall’Italia.Bene la classe di pianoforte, sia con Asia Campomaggi (voto 83, IV premio nella sezione A2) sia con Jolie Zirretta (voto 89, III premio nella sezione A3). Anche le classi di violino e clarinetto conseguono un buon risultato con Aurora Gunnella (voto 86, III premio nella sezione E2) ed Elisa Santoprete (voto 88, III premio nella sezione E3), mentre al clarinetto Beatrice De Santis (voto 88, III premio nella sezione C2), Beatrice Colasanti (voto 89, III premio nella sezione C3) e Simone Micheli (voto 86, III premio nella sezione C3).Anche la classe di flauto traverso ottiene un brillante risultato, dopo aver vinto per tre anni consecutivi con i suoi allievi il primo premio assoluto proprio al Concorso musicale internazionale di Tarquinia, quest’anno consegue un buon risultato con Sebastiano Azzarello (voto 88, III premio nella sezione D2) e due ottimi risultati con Francesco Vespaziani (voto 93, II premio nella sezione D3) e Giovanni Forlani (Voto 94, II premio nella sezione D3). Da sottolineare anche il II premio ottenuto nella sezione Duo da Giovanni Forlani (flauto traverso) e Luigi Cricchi (pianoforte).