RIETI - Domani, venerdì 6 settembre, il Musi’ trio si esibirà a Cantalupo in Sabina (RI) per la rassegna ARTEr.i.e., che quest’anno giunge alla quindicesima edizione. La manifestazione si svolgerà ogni sera, da oggi a domenica 8, con un ricco ventaglio di appuntamenti e proposte artistiche.Il Musi’ trio di Maria Rosaria De Rossi (cantante), Sandro Sacco (flautista) e Paolo Paniconi (pianista) dalle 21 proporrà, in uno dei percorsi della manifestazione, un ricco repertorio che toccherà alcuni dei programma più rappresentativi dell’ensemble, da “Sonata Latina” per passare a “Amor Sacro e Amor Profano” e “Tango Vibes Project” per arrivare alla magia della musica per film con “Quando la musica è cinema”.I componenti del trio hanno partecipato a rassegne internazionali come Moto Perpetuo, Premio Roma, Exclamate Jubilum, Perdonanza Festival, Reate Festival, Majellarte, RIC Festival, Concerti presso l’Auditorium Parco della Musica, Auditorium Ennio Morricone, Villa Medici, Palazzo Barberini.