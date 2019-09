© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Due ore di spettacolo svoltosi ieri, 6 settembre, nel centro storico di Cantalupo Sabino grazie alla performance del Musi’ trio, ensemble molto conosciuto e apprezzato in ambito nazionale. La musica ha accarezzato il cuore delle tantissime persone che si sono fermate ad ascoltarla nel suggestivo percorso allestito a Cantalupo Sabino in occasione di ARTEr.i.e., la Rassegna di Ipotesi Espressive giunta alla quindicesima edizione, che si sviluppa dal 05 al 08 settembre sempre con un ricco ventaglio di appuntamenti e proposte artistiche.Il Musi’ trio di Maria Rosaria De Rossi (cantante), Sandro Sacco (flautista) e Paolo Paniconi (pianoforte e arrangiamenti) ha entusiasmato tutti, dai più giovani agli over sessanta con un repertorio vario, dalla musica del sud dell’America, per arrivare alle Colonne sonore di “Quando la musica è cinema”. Il trio ha proposto un mix esplosivo di pura musica, che ha incantato, sia con il repertorio strumentale con Sandro Sacco e Paolo Paniconi, sia con la voce di Maria Rosaria De Rossi che ha sedotto tutto il pubblico che ascoltava con il tango, genere che affonda le proprie radici nell’incontro di più sonorità contrastanti.Il trio ha ripercorso l’evoluzione del tango esplorando le pagine più celebri di questo genere musicale, dalle poetiche canciones rese celebri da Carlos Gardel, fino ad arrivare al ‪nuevo tango del grande bandoneonista e compositore ‪Astor Piazzolla. I musicisti vantano personalità e virtuosismo, insieme a una raffinata musicalità e una comunicativa coinvolgente. Non c’è altro d’aggiungere se non evidenziare la bellezza della musica che ancora una volta sorprende, travolge e incanta.