© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Per il Musi' Duo emozioni ad Antrodoco. Si è svolto ieri, 5 agosto, nella suggestiva Scalinata della Rocchetta nel Centro storico di Antrodoco, in occasione dell’Interocrea Festival 2019, il Concerto a cura di Sandro Sacco al flauto traverso e Paolo Paniconi al pianoforte. Il Musi’ Duo ha ammaliato i partecipanti con l’esecuzione di musiche di Pietro Antonio Locatelli, Wilhelm Popp, la virtuosistica Fantasia sulla Traviata di G. Verdi elaborata da Paul-Agricole Génin che ha entusiasmato il pubblico per l’impeccabile esecuzione al flauto di Sandro Sacco. L’esibizione è terminata con un arrangiamento di musiche per film di Paolo Paniconi che ha sedotto i numerosi partecipanti, sulle note nostalgiche e rivisitate dal compositore reatino delle colonne sonore scritte da Nino Rota.Un suggestivo percorso di brani che ha accompagnato tutto il concerto con melodie appartenenti a culture musicali diverse eseguite sempre con raffinatezza dai due musicisti. Il Musi’ Duo non difetta in nulla, vanta personalità e virtuosismo, insieme a una musicalità tersa e una comunicativa coinvolgente. In conclusione, c’è poco da aggiungere se non evidenziare l’alto livello interpretativo del concerto, soddisfatti gli organizzatori della manifestazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa.