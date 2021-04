Rieti, in sette nella macchina e in orario di coprifuoco: scatta una maxi multa

RIETI - Verbale da record per una comitiva di giovani reatini. Una sanzione di oltre 1.900 euro per sette ragazzi incappati, nella notte, in un servizio di prevenzione e controllo del territorio da parte dei carabinieri.

Viaggiavano addirittura in sette, tutti all'interno della stessa utilitaria, fuori dall'orario consentito dalla fascia temporale del "coprifuoco" e senza rispettare le normative anticontagio, nonche in violazione delle normaive sulla sicurezza stradale. Erano già trascorse le 22 quando l'autovettura è stata fermata dai militari dell'Arma all'altezza di Cotilia, nel territorio del Comune di Castel Sant'Angelo. Al momento del controllo dentro il veicolo erano stipati sette ragazzi che sono stati tutti multati con un verbale per ognuno di loro e relativa prevista maggiorazione di legge per il conducente. Ovviamente inutile (nè plausibile) ogni scusante o motivazione.

