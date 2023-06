“Amatrice-Accumoli, out of the windows”, dal 28 giugno al 12 luglio la mostra itinerante sarà a Roma

RIETI - La mostra itinerante “Amatrice-Accumoli, out of the windows”, organizzata da Radici Accumolesi Odv con il contributo della Regione Lazio e di Lazio Crea, sarà a Roma dal 28 giugno al 12 luglio.

Grazie al contributo della Fondazione Egidio e Pasqua Valentini Onlus, l’esposizione, dopo gli appuntamenti invernali ad Accumoli ed Amatrice, sbarca nella capitale presso le Banchine del Tevere in Lungotevere Tor di Nona, grazie alla collaborazione con TeverEstate.

L’inaugurazione è prevista mercoledì 28 giugno alle 19,30 con il concerto di musica popolare di Susanna Buffa, mentre dalle 21,00 sarà possibile fruire di una visita guidata della mostra.

La mostra (direzione artistica a cura di Emma Moriconi) è ad ingresso libero e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10,00 del mattino all’una di notte.

Sono previsti altri due eventi che coinvolgeranno l’esposizione:



- Sabato 1° luglio alle ore 19,30 si svolgerà il Concerto della Banda Musicale di Accumoli, diretta dal Maestro Vittorio Altavilla ed a seguire una visita guidata alle ore 21,00;

- Mercoledì 12 luglio alle ore 19,30 si svolgerà il convegno dal titolo “Scoperte Archeologiche ad Amatrice ed Accumoli. Il patrimonio storico-artistico di una terra devastata dal terremoto” ed a seguire una visita guidata alle ore 21,00.

«La mostra -spiegano i promotori- si propone diversi obiettivi: primo tra tutti è quello di promuovere il valore, le preziosità materiali e immateriali del territorio attraverso una visione insolita delle stesse, con una particolare attenzione alla memoria di luoghi devastati dal sisma del 2016. La realizzazione dell’iniziativa in tutte le sue parti ha coinvolto strettamente personale ed aziende locali».

La mostra che sarà esposta a Roma è impreziosita di ulteriori immagini della frazione di Sommati, grazie al contributo della Fondazione Egidio e Pasqua Valentini Onlus, nata per ricordare i coniugi Egidio e Pasqua Valentini, deceduti sotto le macerie nel sisma del 24 agosto 2016.

La fondazione continua l’opera dei coniugi Valentini, nel miglioramento dell'aspetto della frazione Sommati di Amatrice con una serie di interventi paesaggistici e di arredo urbano.

La scelta rivela anche un profondo legame che le “Terre Summatine” richiamano, come insediamento originario delle popolazioni dell’Alto Tronto e dei successivi insediamenti di Accumoli ed Amatrice.

L’esposizione, in particolare, utilizza finestre recuperate dalle demolizioni seguite al terremoto. Out of the windows: una vista panoramica che sarà offerta al pubblico come se il fruitore si affacciasse alle finestre (salvate e restaurate per l’occasione) e potesse osservare le città così come si presentavano prima degli eventi catastrofici del 2016.

«Le immagini che costituiscono le visioni -proseguono gli organizzatori- sono state richieste alle rispettive comunità insediate nei Comuni di Amatrice e Accumoli, nel tentativo di dar vita a processi partecipativi, nonché alle rispettive amministrazioni comunali, ai fini di una interazione tra la popolazione e gli enti pubblici che le rappresentano più in prossimità».

Il progetto è patrocinato dal Comune di Amatrice e dal Comune di Accumoli, con la collaborazione della Cooperativa di Comunità Radici & Ali (che ha fornito il know-how e le competenze per la realizzazione), l’Associazione Laga Insieme, l’Associazione Pro Retrosi, l’Istituto S.Alessio Margherita di Savoia, le Pro Loco di Accumoli ed Amatrice, l’impresa sociale Amatrice Terra Viva.