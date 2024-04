Rieti, scomparso per un malore il tenente dei vigili urbani Franco Mangiucca

RIETI - E’ morto questa mattina a Gallese, probabilmente a causa di un improvviso malore mentre era in servizio il tenente dei vigili urbani Franco Mangiucca.

Conosciutissimo in Sabina dove aveva prestato in servizio fino al 2020 come coordinatore e comandante della Polizia locale dell’Unione di Comuni “Nova Sabina” il tenente Mangiucca (era nell’auto di servizio di fronte alle scuole di Gallese in piazza Don Milani quando è stato scorto immobile da alcuni passanti. Non rispondeva e si è subito presi coscienza della tragedia. Il tenente della polizia locale, Franco Mangiucca, 62 anni originario di Fabrica di Roma, ha perso la vita mentre si trovava in macchina nei pressi della scuola primaria.

Immediata la richiesta dei soccorsi, ma sono risultati vani i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo.

Sul posto i carabinieri, per tutti gli accertamenti del caso. Cordoglio del presidente Unione Nova Sabina, Egisto Colamedici.