Speleologo muore durante un'escursione in una grotta a Montebuono. «Vittima di un malore»

Incidente in una grotta sotto Montebuono, muore uno speleologo. Durante una escursione a Montebuono, in località Sant'Andrea, uno spelologo esperto di Terni, M.M., di 50 anni, ha perso la vita. L'uomo, insieme a un gruppo in una grotta chiamata Buco del Pretaro, a 40 metri di profondità, con ogni probabilità, è stato vittima di un malore e non è riuscito a uscire.

Incidente lungo la Tre Valli, muore un motociclista nella zona di Norcia

Sul posto vigili del fuoco di Poggio Mirteto, vigili del gruppo Saf di Roma, carabinieri di Poggio Mirteto e vigili del fuoco da Rieti. Per l'uomo non c'era più nulla da fare.