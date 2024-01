Incidente lungo la Tre Valli, muore un motociclista nella zona di Norcia

Drammatico incidente lungo la stradale nella tarda mattinata di domenica lungo la statale Tre Valli. Nel'iimpatto tra due mezzi è morto un motociclista veneto di 60 anni, in Umbria per turismo. Il motociclista ha perso il controllo della moto in curva e si è scontrato con un'auto che arrivava in direzione opposta. L'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Norcia dopo la galleria di Biselli. A causa dell'i incidente, è chiusa, in direzione Acquasparta, la strada statale 685 “Delle Tre Valli Umbre”, dal km 33,000 al km 32,000. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA