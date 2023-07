E' morto l'ex sindaco di Forano Paolo Diociaiuti, il cordoglio del mondo politico

RIETI - E’ morto Paolo Diciaiuti, (nella foto a sinistra) già sindaco di Forano per due mandati consecutivi dal 2004 al 2014. Diociaiuti si è spento ieri presso il Policlinico Umberto I di Roma dove era ricoverato a seguito di una lunga malattia contro la quale ha combattuto con tutte le sue forze. Aveva 75 anni.

Il politico - Amministratore di lungo corso e militante nel Pci e poi nel Pd successe a Mario Bocci nella carica di primo cittadino di Forano dopo anni di lavoro in amministrazione al suo fianco. Oltre ad essere sindaco a Forano per un periodo ha ricoperto anche la carica di presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Sabina a Poggio Mirteto. Lascia la moglie e un figlio.

I funerali domani a Forano alle 17 presso la Chiesa della Santissima Trinità prima di essere tumulato nel cimitero del paese che tanto ha amato. Paolo Diciaiuti, un politico d’altri tempi, gentile e signorile nei modi ha lasciato un grande ricordo nella sua comunità che in queste ore sta riempiendo con messaggi di cordoglio i social. Quando smise di fare il sindaco prese il suo posto l’attuale primo cittadino di Forano, Marco Cortella.

Il ricordo

«Ho iniziato la mia esperienza amministrativa a Forano con Paolo – dice un commosso Marco Cortella- Nel 2014 sono diventato sindaco perché quotidianamente e soprattutto lui mi spingeva e persuadeva a candidarmi. Per me è stato un caro amico ed anche di più. Era schivo e riservato, ma nei tantissimi incontri e colloqui confidenziali avuti con lui, sapeva sempre rassicurarti, infonderti coraggio e positività. Ci ha lasciato troppo presto e troppo in fretta. La comunità Foranese e Gavignanese oltre a perdere un ex sindaco perdono una brava e bella persona. Sono veramente addolorato, anche perché avendolo spesso sentito telefonicamente nell'ultimo periodo di malattia non ho potuto dargli di persona l'ultimo saluto.

Mi mancherai Paolo! Personalmente ed a nome dell'intera comunità, faccio le mie sentite, sincere ed affettuose condoglianze a Raffaele e Mariagrazia».

«Con una mamma che lavorava in Comune – dice il vicesindaco di Forano Gianluca Farina- fin da ragazzino ho frequentato questo ambiente dove Paolo è stato un protagonista di quei tempi, i rapporti di amicizia superavano gerarchie incarichi, livelli lavorativi e ricordo il Comune come luogo molto di più di un "lavoro" era tanto altro. Ricordo il dolore di quando Simone è andato via giovanissimo, il rapporto con Mario Bocci preso da passione per la politica quella genuina. L’impegno di tutta la cittadinanza per le feste dell'Unità al di la dello schieramento politico, sapevo della malattia. Mi dispiace che ci hai lasciati così prematuramente mi dispiace per i tuoi amici che so quanto ti volevano bene. Oggi siamo tutti più tristi».

«Una persona perbene - dice Fabio Refrigeri- ed un Sindaco appassionato. Un amico».

«Le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Paolo e a tutta la comunità di Forano – il messaggio di Mario Perilli- È stato un bravo sindaco, un grande compagno e un carissimo amico».

«Sentite condoglianze alla famiglia- scrive Giuseppe Martellucci- schivo ma profondo ne conservo un grande ricordo».

«Una persona appassionata, perbene e sincera – dice il sindaco di Cantalupo Paolo Rinalduzzi- persona autentica nella misura in cui ci si poteva confrontare senza immaginare di doversi difendere da qualcosa, senza quei filtri utili solo a confondere le idee delle persone. Mi dispiace, le mie e le nostre condoglianze giungano a tutta la sua famiglia e alla comunità di Forano».