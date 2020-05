© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Fissata la data dei funerali di Ludovico Colletti, il giovane autista Atac non ancora 44enne di Poggio Mirteto Scalo che ha perso la vita mercoledì scorso dopo un incidente stradale a Castelnuovo di Porto.Leggi qui Rieti, scontro auto-tir, muore autista sabino dell'Atac Le esequie verranno celebrate mercoledì 13 maggio alle 15 sul sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Poggio Mirteto Scalo.Come prevedono i decreti governativi e le ordinanze in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, ci si dovrà attenere alle disposizioni in vigore attualmente che prevedono un numero di persone limitato alla partecipazione alla messa e al rito funebre.Intanto gli amici hanno affisso non lontano dalla casa dove Ludovico ha abitato fino a poco tempo fa prima di trasferirsi a Borgo Sant’Antonio con la compagna e il figlioletto appena nato, uno striscione per ricordare lo sfortunato giovane scomparso prematuramente.