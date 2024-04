Folla per l'ultimo saluto a Maurizio Angelotti, l'ex segretario del Pd morto a 59 anni (foto Newpress)

La chiesa del Sacro Cuore di Teramo era gremita per l'ultimo saluto a Maurizio Angelotti, ex segretario del Pd, morto a 59 anni. Tanta gente è rimasta in attesa all'esterno, ad attendere l’uscita della bara. Presenti tanti rappresentanti delle istituzioni. Dal sindaco Gianguido D'Alberto alla vice Stefania Di Padova, al consigliere regionale Giovanni Cavallari, al capogruppo del Pd Marco Di Marcantonio e altri consiglieri comunali di maggioranza. C’erano tutti i vertici del Pd con il segretario provinciale Piergiorgio Possenti, la segretaria cittadina Pamela Roncone, la dirigente regionale Manola Di Pasquale ed esponenti del partito di ieri e di oggi. Presenti anche la consigliera di FI Caterina Provvisiero e il presidente della Ruzzo Reti Alessia Cognitti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA