Rieti piange la morte del dottor Massimo Petrongari

Lunedì 9 Agosto 2021, 18:55

RIETI - Rieti piange la morte di Massimo Petrongari, 67 anni, medico di medicina generale, stroncato da un malore a Ventotene. Lascia due figli. Il professionista lavorava al Centro Medico Ippocrate di via del Terminillo. Appassionato di sport, era socio del Panathlon Club Rieti, che lo ha ricordato attraverso il presidente Costanzo Truini. Anche il Comune di Rieti ha ricordato la figura del medico scomparso, così come tanti cittadini lo hanno fatto via social.