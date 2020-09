Rieti, anche a Montopoli bandiera a mezz'asta per la morte di Willy Duarte Monteiro

RIETI - Anche a Montopoli di Sabina oggi, 12 settembre, giornata nella quale si celebrano i funerali del giovane Willy Duarte Monteiro barbaramente ucciso a Colleferro, le bandiere del Comune saranno a mezz’asta.



Il messaggio del sindaco Andrea Fiori

«Una morte ingiusta, che fa male. Un dramma che ha sconvolto la sua comunità e l'Italia intera. Oggi si svolgeranno i funerali del giovane Willy Duarte Monteiro. Anci Lazio ha chiesto ai Comuni di esporre le bandiere a mezz'asta in un segno simbolico e visibile, per una tragedia che riguarda tutte e tutti noi. Il Comune di Montopoli parteciperà al cordoglio. È un fatto che deve indignarci nella nostra intimità, in silenzio e con rispetto. Dobbiamo lottare per sconfiggere ogni giorno questo problema culturale, perché di questo si tratta, dobbiamo rendercene conto: ora. La violenza deve essere vinta con la gentilezza e col dialogo, valori sui quali si fonda una vera società civile. Non doveva andare così. Ciao Willy».

