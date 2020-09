Bandiere a mezz’asta a Poggio Mirteto in occasione dei funerali di Willy Monteiro Duarte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Bandiere a mezz’asta a Poggio Mirteto nella giornata di domani, 12 settembre, in occasione dei funerali di Willy Monteiro Duarte il ragazzo 21enne barbaramente ucciso sabato scorso a Colleferro. Poggio Mirteto "Contro ogni tipo di violenza" scrive il sindaco Giancarlo Micarelli sulla pagina istituzionale del Comune mirtense.Il messaggio«Domani avranno luogo i funerali di Willy Duarte Monteiro, vigliaccamente ucciso. Abbiamo deciso di partecipare al cordoglio, accogliendo la richiesta di Anci Lazio, esponendo le nostre bandiere, quindi le insegne della nostra comunità a mezz’asta. Abbiamo fatto questa scelta non solo da amministratori, ma da uomini liberi. Volendo rappresentare tutto il dolore e allo stesso tempo lo sdegno, che abbiamo provato come madri, padri, fratelli e sorelle, che costituiscono la nostra piccola comunità. Ciao Willy»La firma è del sindaco Giancarlo Micarelli a nome dell’intera comunità mirtense.