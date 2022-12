Sinergia Montopoli-Cures per scovare nuovi talenti del futsal

RIETI - Non si fermano durante le feste le iniziative dello sport giovanile in Sabina. Domani 27 dicembre e giovedì 29 dicembre alla Palestra Comunale di Montopoli (adiacente al campo sportivo Rinalduzzi) si svolgeranno due giornate di open day per il calcio a 5. Gli Open Day, organizzati dall’Usd Montopoli e dalla Us Cures Calcio a 5, saranno aperti a ragazzi e ragazze: dalle 16.30 fino alle 18 lo spazio dedicato all’attività maschile, dalle 18 alle 19.30 sarà il turno del femminile. La collaborazione tra le due società è nata quest’anno sfruttando le nuove normative che permettono ai tesserati delle società di calcio a 11 di giocare anche in campionati di calcio a 5. L’Usd Montopoli e l’Us Cures hanno creato questa sinergia con il comune intento di far sviluppare il calcio a 5 a livello giovanile nella provincia reatina.

Per info le società rimandano ai seguenti contatti:

Giovanni Cardone, responsabile Cures calcio a 5: 3395295627

Daniele Calvisi, responsabile Usd Montopoli: 3384685133

I tornei natalizi

Il 28 dicembre, invece, la Palestra Comunale di Montopoli sarà il teatro di un torneo triangolare per la categoria Piccoli Amici. A partecipare saranno i padroni di casa dell’Usd Montopoli, l’Ss Passo Corese e l’Asd Monterotondo Calcio. Il triangolare, denominato “Torneo di Babbo Natale”, prenderà il via alle 16.30.